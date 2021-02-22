Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 55 noktada karantina uygulandığı bildirildi.
Vali Esrin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede başarının tedbirlere uymakla sağlanabileceğini belirtti.
Kent sakinlerinden tedbirlere uymalarını isteyen Yazıcı, "Kıymetli Antalyalılar, koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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