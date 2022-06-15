Antalya'da 564 sürücüye 121 bin 436 lira ceza uygulandı

Antalya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerde 564 sürücüye toplam 121 bin 436 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 6-12 Haziran'da yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Kontrollerde, emniyet kemeri kullanmamak ve seyir halinde iletişim cihazlarını ele alarak araç kullanmak ihlallerinden 564 sürücüye toplamda 121 bin 436 lira ceza uygulandı.
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