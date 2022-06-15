Antalya'da 564 sürücüye 121 bin 436 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da 564 sürücüye 121 bin 436 lira ceza uygulandı

15.06.2022 15:04
Antalya'da 564 sürücüye 121 bin 436 lira ceza uygulandı

Antalya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerde 564 sürücüye toplam 121 bin 436 lira ceza kesildi.

Antalya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerde 564 sürücüye toplam 121 bin 436 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 6-12 Haziran'da yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollerde, emniyet kemeri kullanmamak ve seyir halinde iletişim cihazlarını ele alarak araç kullanmak ihlallerinden 564 sürücüye toplamda 121 bin 436 lira ceza uygulandı.

YORUMLAR
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Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5 Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5 KGYS ve PTS'de bir haftada 564 kural ihlali kayda alınıp ceza uygulandı KGYS ve PTS'de bir haftada 564 kural ihlali kayda alınıp ceza uygulandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 564 sürücüye 121 bin 436 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 564 sürücüye 121 bin 436 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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