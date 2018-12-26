Son Dakika Haberleri: Antalya'da 569 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Antalya'da 569 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

40 dakika önce

Antalya'da, yapılan operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan ve sahte olduğu değerlendirilen 569 şişe içki ele geçirildi.

Antalya'da, yapılan operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan ve sahte olduğu değerlendirilen 569 şişe içki ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 569 şişe farklı markalarda sahte içki, bin 903 adet farklı markalara ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet şişe kapağı, sahte marka etiketi, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. İncelemede, ele geçirilen içkilerin üzerindeki bandrol, etiket ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan, insan sağlığına zararlı şekilde imal edildiği kaydedilen ve sahte olduğu değerlendirilen şişelerce içkiyle ilgili olarak 4 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili T.B ve A.Ç. ise gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:44 Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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