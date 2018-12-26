Son Dakika Haberleri: Antalya'da 569 Şişe 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Antalya'da 569 Şişe 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

1 saat önce

ANTALYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 569 şişe sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da 569 Şişe 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 2 Gözaltı, System.String[]
ANTALYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 569 şişe sahte içki ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 569 şişe farklı markalarda sahte içki, bin 903 adet farklı markalara ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet şişe kapağı, sahte marka etiketi, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. İncelemede ele geçirilen içkilerin üzerindeki bandrol, etiket ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan ve insan sağlığına zararlı şekilde imal edildiği kaydedilen ve sahte olduğu değerlendirilen içkiyle ilgili 4 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili T.B ve A.Ç. ise  gözaltına alındı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:28 Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:59:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 569 Şişe 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]