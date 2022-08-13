Üst geçitten atladı, polisten özür diledi - Son Dakika
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Üst geçitten atladı, polisten özür diledi

13.08.2022 14:28
Üst geçitten atladı, polisten özür diledi

ANTALYA'da 6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atlayan Coşkun D. (27), itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştü.

ANTALYA'da 6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atlayan Coşkun D. (27), itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştü. Deniz, atlamaması için kendisini ikna etmeye çalışan polise, "Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Madde kullandığı iddia edilen Coşkun D., önce otobüs durağı ve caminin duvarına, ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay üst geçidine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçit üzerinde önlem alıp, Coşkun D.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de aşağıya branda açtı. Bir süre sonra Coşkun D., kendisini 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı brandanın üzerine düşen Deniz, kendisini ikna etmek için uğraşan polise, "Sana atlamayacağım diye söz verdim ama sözümü tutamadım. Özür dilerim. Hakkını helal et" dedi. Ambulansla hastaneye götürülen Coşkun Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Dumlupınar, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

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