Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları F.E.'nin arandığını belirledi. Yapılan incelemelerde F.E.'nin 6 dosyada hırsızlık suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı - Son Dakika

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