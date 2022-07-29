Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı

29.07.2022 14:35
Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı

Antalya'da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları F.E.'nin arandığını belirledi. Yapılan incelemelerde F.E.'nin 6 dosyada hırsızlık suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Alanya'da firari hükümlü yakalandı Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı - Son Dakika
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