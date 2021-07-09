Üye Girişi
Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu - Son Dakika

Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu

09.07.2021 12:24
Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 6 hasta, çapraz nakil sayesinde tanımadıkları insanların verdiği böbreklerle yaşama tutundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 6 hasta, çapraz nakil sayesinde tanımadıkları insanların verdiği böbreklerle yaşama tutundu.

Organ Nakli Merkezi'nde salgın sürecinde, alınan yoğun tedbirler sayesinde nakillere devam ediliyor. Yakınlarının gönüllü bağışçı olmasına rağmen doku uyumu olmadığı için yıllardır diyalize giren hastalar, çapraz nakil havuzuna alındı.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığında ekibin gerçekleştirdiği nakille 6 hasta, hayata tutunmanın mutluluğunu yaşadı.

Sağlığına kavuşan hastaların katılımıyla Organ Nakli Merkezi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, her nakil sayısının arkasında hikayeler olduğunu söyledi.

Yurt dışından da hastaların geldiğini anlatan Özkan, "Başarılı çapraz nakiller gerçekleştirildi. Hocalarımız organ naklini bir üst seviyeye çıkardı." dedi.

Özkan, çift kol nakli yaptıkları Yavuz Ayılmazdır'ın sağlığının iyi olduğunu, normal serviste tedavisine devam edildiğini ifade etti.

İlk çift kol naklini 2010'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özkan, "11 yıl geçti. Dünyada kompozit doku nakli yapan ekip yok, hem yüz, kol, rahim nakli yapılan merkez de yok. Son çift kol nakli yaptığımız hastamızın onuncu günündeyiz. Hastamız yoğun bakımdan çıktı. Gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda giderse haftaya hastanın bilgilerini paylaşırız." diye konuştu

"Karaciğer çapraz nakil havuzu da oluşturduk"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ise organ nakli ekibinin gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aydınlı da çapraz nakil havuzu sayesinde insanların diyalizden, hastalıklardan kurtulduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastaların, vericisi olmasına rağmen tıbbi olarak uyum olmadığı için nakil olamadığını anlatan Aydınlı, "Çapraz nakil havuzu sayesinde hastalar eşleştirilerek, hiç tanımadıkları insanların hayatına dokundular. Nakil olmazsa diyalize devam edeceklerdi. Merkezimizde karaciğer çapraz nakil havuzu da oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Aydınlı, bir hastaya aynı anda böbrek ve karaciğer nakli yaptıklarını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise çapraz nakil yapan ilk merkezlerden olduklarını, insanların hayata tutunabilmesi için bağışların artması gerektiğini bildirdi.

Hastalardan Ümit Akarsu, üç vericisi olmasına rağmen nakil olamadığını ancak çapraz nakil sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili 11:59 Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 11:57 Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı 11:49 Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı
Eski sevgilisini özel fotoğraflarını kullanarak cinsel birlikteliğe ve para vermeye zorladı 11:41 Eski sevgilisini özel fotoğraflarını kullanarak cinsel birlikteliğe ve para vermeye zorladı Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi 11:32 Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Sokak ortasında yarı çıplak kavga ettiler! İki turistin o anları saniye saniye kaydedildi 11:27 Sokak ortasında yarı çıplak kavga ettiler! İki turistin o anları saniye saniye kaydedildi
Afganistanlı atık toplayıcısı saldırıya uğradı! Saldıran üç kişiden biri Afgan tarafından etkisiz hale getirildi 11:21 Afganistanlı atık toplayıcısı saldırıya uğradı! Saldıran üç kişiden biri Afgan tarafından etkisiz hale getirildi Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu 11:11 Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu

Son Dakika Haberleri
11:58 Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili
11:49 Son Dakika: Bangladeş'te korkutan fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
11:48 Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı
11:40 Eski sevgilisini özel fotoğraflarını kullanarak cinsel birlikteliğe ve para vermeye zorladı
11:36 Ormanda intihara kalkışan adamın hayatını yolladığı fotoğraf kurtardı
11:16 Dolar güne yatay seyirde başladı, 8,69'dan işlem görüyor
11:15 Son Dakika! Aşılama sürecinde 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Adana Demirspor 3. bombayı patlıyor! David Luiz'i Türkiye'ye getirecekler
10:38 Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı
Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında         
12:20
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla yaptığı anlaşma ortaya çıktı! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza kaptırdı Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla yaptığı anlaşma ortaya çıktı! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza kaptırdı         
11:59
Son Dakika: Bangladeş'te korkutan fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Bangladeş'te korkutan fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi         
11:50
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatını yolladığı fotoğraf kurtardı Ormanda intihara kalkışan adamın hayatını yolladığı fotoğraf kurtardı         
11:37
Kocaeli fatura ödeme merkezi yüzlerce kişi dolandırıldı Kocaeli fatura ödeme merkezi yüzlerce kişi dolandırıldı         
11:28
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni arayışı şaşkınlık yarattı! Kendisi için asistan değil dadı arıyor Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni arayışı şaşkınlık yarattı! Kendisi için asistan değil dadı arıyor         
11:24
Adana Demirspor 3. bombayı patlıyor! David Luiz'i Türkiye'ye getirecekler Adana Demirspor 3. bombayı patlıyor! David Luiz'i Türkiye'ye getirecekler         
11:14
Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı         
10:38
Helallik isteyerek nehre giren gencin cansız bedeni 12 kilometre uzaklıkta bulundu Helallik isteyerek nehre giren gencin cansız bedeni 12 kilometre uzaklıkta bulundu         
10:34
Son Dakika! Cari açık mayısta 3 milyar 81 milyon dolar oldu Son Dakika! Cari açık mayısta 3 milyar 81 milyon dolar oldu         
10:28
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:14
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 12:35:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 6 hasta, çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement