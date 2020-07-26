Antalya'da 6 kişinin otele taş ve bıçakla zarar vermesi kameralarca kaydedildi - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 kişinin kapalı olan otele taş ve bıçakla zarar vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Beldibi Mahallesi'ndeki kapalı olan otele gelen 6 kişi, 10 Temmuz'da giriş kapısını taş ve eğri budama bıçağı tahra ile kırdı. Görevlileri dışarı çıkartan grup, çalışanların ihbarıyla otele gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Grubun, otelin camlarını taş ve tahrayla kırması, personeli darbetmesi ve dışarıya çıkartması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otelin avukatı Oğuz Han, gazetecilere, müvekkilinin 2011'de ihaleyle otelin mülkiyetini aldığını söyledi.

Daha önceki işletmecilerin bazı hak taleplerinin olduğunu dile getiren Han, "Bu nedenle sürekli otele gelerek rahatsızlık veriyorlar, tehdit ediyorlardı. Yaklaşık 3 aylık süre içinde bu altıncı olay. Jandarma ekipleri sağ olsun her olayda çok hızlı müdahale ederek olayın büyümesini engelliyor." diye konuştu.

Han, müvekkilinin gerekli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle oteli açmayı planladığını ancak bu olaylar nedeniyle tesisi açma fikrinden bu yıl vazgeçtiğini belirtti.

Oteldeki az sayıda da olsa çalışanın güvenliğini önemsediklerini kaydeden Han, otelde "panik odası" adını verdikleri, kurşun geçirmez ve kesici aletle zarar verilemeyecek kapısı bulunan oda yaptıklarını sözlerine ekledi.