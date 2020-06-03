Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Antalya'da Korkuteli-Bucak karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada ANTALYA - Antalya'da Korkuteli- Bucak karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, durumu ağır olan yaralı hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza Antalya'da Korkuteli-Bucak karayolunda meydana geldi. Yelten mahallesinden Korkuteli istikametine gelen Okan Algül idaresindeki 15 ES 233 Plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Uzun idaresindeki 07 RS 775 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 15 ES 233 Plakalı otomobil içinde bulunan sürücü Okan Akgül, yanında yolcu olarak bulunan Hasan Kocakuş (18), Barış Akgül (17), İsa Akgül (18), İzzet Kaçar ile 07 RS 775 Plakalı otomobil sürücüsü Murat Uzun yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine ve çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İzzet Kaçar, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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