Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından yargılanan 8 sanıktan 6'sı, 7 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından yargılanan 8 sanıktan 6'sı, 7 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar T.S, B.S, K.A, Ç.O, M.Ü, Ö.B, B.A, ve U.K. ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından sanıklar T.S'ye 18 yıl, M.Ü'ye 14 yıl 8 ay, B.S, K.A. ve B.A'ya 12'şer yıl 2'şer ay ve Ö.B'ye 7 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Ç.O. ve U.K'nin ise beraatine hükmetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Şubat 2019'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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