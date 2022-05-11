Antalya'da 6 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 6 yıldır aranan şüpheli yakalandı

11.05.2022 16:07
Antalya'da 6 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 6 yıldır aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 6 yıldır aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hakkında 2016'da yakalama kararı çıkarılan S.K'nin Bezirgan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli, Çukurca mevkisinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 6 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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