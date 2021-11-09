Antalya'da 600 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi - Son Dakika

Antalya'da 600 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Kaş ilçesinde bulunan Hilmi Toksoy ilk ve ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi ile 300 motosiklet sürücüsüne motosiklet güvenli sürüş eğitimleri verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Kaş ilçesinde bulunan Hilmi Toksoy ilk ve ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi ile 300 motosiklet sürücüsüne motosiklet güvenli sürüş eğitimleri verildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı etkinlikte Jandarma trafik timleri önce okulda 600 öğrenciye Trafik Dedektifi eğitimi verdi. Eğitimde temel trafik kuralları, okul servis araçlarında hareket tarzı, emniyet kemeri, kask, yaya ve okul geçidi eğitimleri verildi. Eğitim sonunda öğrenciler topluca trafik andını okudu. Eğitim sonunda Vali Ersin Yazıcı öğrencilere Trafik Dedektifi kartlarını verdi. Öte yandan, Jandarma motorize trafik timleri tarafından sivil motosiklet kullanıcılarına motosiklet güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla bitiren 300 sürücüye Vali Ersin Yazıcı tarafından kask hediye edildi. - ANTALYA

Son Dakika

Kocaeli'de yaşanna korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı

Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler!

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı

Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok