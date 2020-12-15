Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı - Son Dakika

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için evinden çıkan 63 yaşındaki İmrane Oral'ın içerisinde telefonunun bulunduğu çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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