Antalya'da 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
28.12.2020 13:09
Antalya'da 27 hırsızlık olayının faili olan ve 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
Antalya'da 27 hırsızlık olayının faili olan ve 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 hırsızlık dosyası ve 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin, Kepez ilçesinde gizlendiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri firari kadını yakaladı.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
Son Dakika Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı "ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı Azerbaycan askerini şehit eden 6 Ermeni öldürüldü Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm