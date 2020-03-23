Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri - Son Dakika
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Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri

23 dakika önce

Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri (2)ZABITADAN PAZARDA 'YAŞLI' DENETİMİAntalya'da polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları uyarmak için sokaklara ve semt pazarlarına gitti.

Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri (2)

ZABITADAN PAZARDA 'YAŞLI' DENETİMİ

Antalya'da polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları uyarmak için sokaklara ve semt pazarlarına gitti. Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Lara bölgesindeki bir kapalı pazarda hem pazar esnafını hem de vatandaşları denetledi. Pazardan alışveriş yapan tüketicilerden sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara 'seç al' uygulamasının yasakladığı hatırlatılarak uyarılırken yaşlılar ise kimlik kontrolünden geçirildi. 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşlar ile esnaf, zabıta ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Uyarıyı dinlemeyerek zorluk çıkaranlar olursa bu aşamada devreye polis ekipleri giriyor. Polis ekipleri zorluk çıkaran 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ilgili yasa gereğince 3 bin 150 liralık para cezası kesiyor. Pazar esnafı içinde eldiven takmayanlara da zabıta ekipleri, ilgili yasa gereğince 392 lira idari para cezası verebiliyor.

Pazarda domates almak isterken elinde eldiven olmadan dokunan Ege Uzunerdem, zabıta ekiplerince uyarıldı. İlk defa pazara geldiğini ve yasaktan haberdar olmadığını anlatan Uzunerdem, 'Bundan sonra dikkat ederim. Haberim yoktu" dedi. Uygulamanın doğru olduğunu savunan Murat Görüç ise zabıtanın uyarısının çok önemli olduğunu ve ürünlere çıplak elle dokunulmaması gerektiğini ifade etti.

Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri

Antalya, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 Kaynak: DHA

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