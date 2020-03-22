Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri (2) - Son Dakika

PAZARDA DENETİM

Antalya'da polis ve zabıta ekipleri, yasağa rağmen dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindekileri uyarmak için semt pazarlarına da gitti. Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, Lara bölgesindeki kapalı pazarda pazarcı esnafını da denetledi. Pazarda alışveriş yapanlardan sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara 'seç- al' uygulamasının yasakladığı hatırlatılırken, yaşlılar ise kimlik kontrolünden geçirildi. 65 yaş ve üzerindekiler, zabıta ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi. Uyarıyı dinlemeyerek, zorluk çıkaranlar olursa polisin devreye gireceği belirtildi.

Pazarda domates almak isterken, elinde eldiven olmadan dokunan Ege Uzunerdem, zabıta ekiplerince uyarıldı. İlk defa pazara geldiğini ve yasaktan haberdar olmadığını anlatan Uzunerdem, "Bundan sonra dikkat ederim. Haberim yoktu" dedi.

Uygulamanın doğru olduğunu dile getiren Murat Görüç ise zabıtanın uyarısının çok önemli olduğunu ve ürünlere çıplak elle dokunulmaması gerektiğini söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,