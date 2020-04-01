Antalya'da 65 yaş üstü kişilere evde sağlık hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü kişilere evde sağlık hizmete verilmeye başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara telefonla ulaşarak ihtiyaçlarını soruyor.

Yaşlıların ihtiyaç durumlarına göre sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Tursun'un evinde sağlık kontrolünü yapan ekipler, ayrıca koronavirüs salgınına yönelik bilgilendirme de bulundu.

Tursun'un kızı 65 yaşındaki Hatice Uysaler, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de kent sakinlerinin ev ve iş yerlerine giderek abonelik hizmeti veriyor.