Antalya'da 65 yaş üstündekilerin ücretsiz toplu ulaşım kartları askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 65 yaş üstündekilerin ücretsiz toplu ulaşım kartları askıya alındı - Son Dakika

Antalya'da 65 yaş üstündekilerin ücretsiz toplu ulaşım kartları askıya alındı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.

Antalya'da 65 yaş üstündekilerin ücretsiz toplu ulaşım kartları askıya alındı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur. Tüm önceliğimiz toplum sağlığı. En güvenli yer evimiz. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:56 Kaynak: AA

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