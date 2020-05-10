Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik, Gazipaşa ve Kumluca ilçelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saatlik sokağa çıkma özgürlüğünün keyfini çıkarmak için meydanlara, sokaklara ve sahil kenarlarına indi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığının talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında esnetildi. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yaklaşık 50 gündür sokağa çıkmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 4 saatlik izinde kendilerini sokağa attı. Serik ilçesinin simgesi olan Çınaraltı Meydanı'na gelen vatandaşlar, uzun zamandır görmedikleri arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etmenin keyfini çıkardı. Yüzlerine maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyarak hareket ettiği gözlenen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kısa süreli sokak özgürlüğünün tadını çıkardı.

'ÇILGINCA GEZECEĞİM'

Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'ne eşiyle gelerek yürüyüş yapan Dr. Kamil Özdemir (82), yasak süresince evinden hiç çıkmadığını söyledi. Özdemir, uzun sürenin ardından ilk kez sokağa çıktığını ve 4 saatlik süre boyunca çılgınca gezeceğini kaydetti. Gazipaşa'nın ilk doktoru olan Özdemir, "52 gündür içerideyim. Kapının eşiğinin bile dışına basmadım. Çünkü ben yıllarca bürokrasi yaptım. Bürokraside kurallara çok uyan bir adamım, kuralları bozamam. Kurallara uymak için aynen aldıkları karara uydum ve dışarıya adım atmadım. Bugün 4 saatlik iznimiz var. Eşimle birlikte verdikleri fırsatı değerlendirmeye çalışacağız. Çılgınca araba kullanacağım, çılgınca gezeceğim. Nasıl olsa caddeler de boş" dedi.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Çok faal olduğunu ve evde oturmanın zor olduğunu anlatan Hacer Özdemir de dışarıya çıkmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Deniz havası almak ve yürüyüş yapmak için eşiyle ilk olarak sahile geldiklerini kaydeden Özdemir, "Yaklaşık 2 aydır evde olduğumuz için bugün dışarıdayız. Çok sevinçliyiz. Çok da hoşumuza gitti. Evde oturmak çok zormuş. Çok faal bir insandım, birden evde oturmanın acısını çekiyoruz. Bugün hem Anneler Günü hem tatil. Çok hoşumuza gitti. Sahilde eşimle dolaşıyoruz" diye konuştu.

4 SAATİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kumluca'da da 4 saat sokağa çıkma izni getirilen vatandaşlar, saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilenler sokakta yürüdü, alışveriş yaptı. İzni en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan vatandaşlardan bazıları da yakınlarının mezarını ziyaret etti. Uzun süre göremediği arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet edenler de oldu.

- Antalya