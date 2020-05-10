Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi (2) - Son Dakika

ALANYA'DA 65 YAŞ VE ÜSTÜ YERLEŞİK YABANCILAR DA SOKAĞA ÇIKTI

Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün saat 11.00-15.00 arasında sokak özgürlüğü izninin tadını çıkardı. Alanya'da da Türk vatandaşlarının yanı sıra dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü yerleşik yabancılar da bu izinle sokağa çıktı. Türkiye'de en çok yerleşik yabancının yaşadığı kent olan Alanya'da yerleşik yabancılar koronavirüs sürecinde de ülkelerine gitmek yerine Türkiye'nin daha güvenli olduğunu düşündükleri için burada kaldıklarını söyledi. Buradaki tedbirlerden memnun olduklarını ifade eden yerleşik yabancılar, Türk vatandaşları gibi bugün dışarı çıkarak, güzel havanın tadını çıkardı.

'TÜRKLER ÇOK İYİ ALTIN GİBİ'

Alanya'da en çok yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Rus vatandaşı 72 yaşındaki Valentina Ciguyeva, kızı 50 yaşındaki Natali Skantina ile dışarı çıktı. Natali Skantina, izin verilmesinin ardından annesiyle hem alışveriş yapmak hem de hava almak için dışarı çıktılarını söyledi. Skantina, "Mahmutlar'ı çok beğeniyorum. Hava çok güzel ve bizim ortamımızda iyi insanlar var. Türkler çok iyi, altın gibi ve misafirperver insanlar. Şimdi Alanya'nın güzelliklerini ve misafirperverliklerini göstermek için Rus turistleri bekliyorlar" dedi.

'GİDEMEDİM ÇOCUKLARIMIN YANINA'

Almanya 'da yaşayan ve çifte vatandaş olan 65 yaşındaki Hasan Pekemen de şubat ayında Münih 'e dönmesi gerektiğini ancak Almanya'daki koronavirüs salgınının yayılmış olmasından dolayı dönemediğini anlattı. Pekemen, "4,5 aydır Alanya'dayım karantina sürecinde gidemedim çocuklarımın yanına. Buralar güzel. Karantina uygulaması da çok güzel oldu. Ülkemizde yurt dışına göre vakalar daha az. Yurt dışında yumuşamış diye duydum, dışarı çıkmak komple yasak ama burada bu an itibariyle dışarı çıkıp gezebiliyoruz. Bu çok güzel oldu, hava da güzel Alanya'da" diye konuştu.

'İMKANIMIZ OLSA BİZ TÜRKİYE'YE GELECEĞİZ'

Ayrıca Almanya'daki ailesinin kendisini şubat ayında arayarak oraya kesinlikle dönmemesi gerektiğini söylediklerini anlatan Pekemen, şöyle konuştu: "Şubat sonlarında benim Almanya'ya gitmem gerekiyordu çünkü ailem, torunlarım orada yaşıyor. Çocuklarım telefon açtı, 'Baba mümkünse sakın Almanya'ya gelme. Burada vakalar çok kötü, orada kalmaya bak' dediler. Tabii benim eşimi getirmem mümkün değildi. Orada hem çalışıyor hem de eğitim gören bir çocuğum var hem de torunlar var onlarla ilgileniyor. Ben de gitmedim. Arkasına ilginçtir birkaç Alman arkadaş da bana mesaj attı 'Hasan mümkünse gelme, imkanımız olsa biz oraya geleceğiz. Çünkü ülkeniz gerçekten güvenli' dedi. Ben buna tüm Almanların kulak vermesini istiyorum. Bizim ülkemiz gerçekten güvenli, bir sorunumuz yok. Hepinizi bekliyoruz, Alanya çok güzel bir yer. Tüm turistleri buraya bekliyoruz."

'YERLİ YABANCI TÜM VATANDAŞLAR ÇOK DUYARLI'

Mahmutlar Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Top da mahallede oturan 4 kişiden 1'inin yabancı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bugün 50 gün sonra 65 yaş üstü vatandaşlara izin verildi. İnsanlarımız bir nebze de olsa nefes aldı. Mahmutlar'ımızın yarısı turist, yarısı yerli. İnsanlar caddelerde yürüyor. İnsanlar mutlu oldu bir nebze de olsa. Bence bu düzenleme iyi oldu. Mahmutlar'ımızda hiçbir vaka yok, tertemiz. Ben buradan duyarlılık gösteren yerli halkımıza hem de turistlerimize çok teşekkür ediyorum. Mahmutlar'ımız Alanya'mızın, kültür seviyesi çok yüksek. Herkes duyarlı. Bir an önce de vaka sayısının sıfıra inip 1 Haziran'dan itibaren tüm turistlerimizi Mahmutlar'ımıza bekliyoruz. İnşallah Haziran'dan sonra hayatın normale döneceğine inanıyorum."

KORKUTELİ'DE VATANDAŞLAR GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Korkuteli 'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninde güneşli havanın tadını çıkardı. Uzunca bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, bolca yürüyüş yaptı. Parklarda birbirlerini gören yaşlılar, mesafe kuralları içerisinde uzunca aradan sonra sohbet etme imkanı buldu. Kimi vatandaşlar evde sıkıldığını söylerken, kimisi ise alınan tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu söyleyerek virüs tehdidi sona erene kadar evde kalacaklarını ifade etti.

'ZAMAN DİLİMİ ÇOK YANLIŞ'

Nafia Baş, "Bizlere verilen bu zaman dilimi çok yanlış. Yaşlı insanlar güneş tepemizdeyken sokakta yürüyüş mü yapar? Zaman olarak ikindi sonrası en uygun zaman" dedi. Mustafa Kolsuz da, "Bugün dışarı çıktık ve çok mutluyum. Az da olsa temiz hava alma fırsatı buldum. İnşallah bu kara günler biter ve eskisi gibi sürekli gezip dolaşırız" diye konuştu.

Burcu MUTLU- Adem DURMAZ/ALANYA- KORKUTELİ (Antalya),