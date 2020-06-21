Antalya'da 654 yapı yıkıldı, 1127 kaçak yapı daha yıkılacak - Son Dakika

Antalya'da 654 yapı yıkıldı, 1127 kaçak yapı daha yıkılacak

Antalya'da 654 yapı yıkıldı, 1127 kaçak yapı daha yıkılacak -Tespit edilen kaçak yapıların yarıdan fazlası Kaş'ta yer alıyor -İlçe belediyesi ve büyükşehir yıkımı gerçekleştirmezse valilik devreye girecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'da 654 kaçak yapıyı yıktı.

Antalya'da 654 yapı yıkıldı, 1127 kaçak yapı daha yıkılacak

-Tespit edilen kaçak yapıların yarıdan fazlası Kaş'ta yer alıyor

-İlçe belediyesi ve büyükşehir yıkımı gerçekleştirmezse valilik devreye girecek

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'da 654 kaçak yapıyı yıktı. Bakanlık Özel Çevre Koruma alanları ve ve SİT Alanlarında 413 ve İmar Barışı kapsamın da iptal ettiği 714 Yapı Kayıt iptal belgesi olmak üzere toplam 1127 kaçak yapıyı daha yıkacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaçak yapılara yönelik başlatmış olduğu seferberlik de Antalya'da rakamlar her geçen gün artıyor. Bakanlık yetkililerinden alınan son güncel verilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Antalya genelinde 654 kaçak yapıyı yıktı. İl genelinde en çok kaçak yapı yıkımı Kepez, Kemer, Muratpaşa ve Manavgat'ta gerçekleşti. Bakanlık Kepez'de 148, Kemer'de 126, Murat Paşa'da 93 ve Manavgat'ta 91 olmak üzere 458 kaçak yapıyı yıktı. 4 ilçede yıkılan kaçak yapılar il geneli dağılımında yıkılan kaçakların yüzde 70'ini oluşturdu.

Antalya'da bakanlı ayrıca Korkuteli'nde 50, Konyaaltı'nda 32, Döşemealtı'nda 32, Elmalı'da 23, Alanya'da 20, Kumluca'da 18, Kaş'ta 11, Demre ve Serik'te 4 er adet ve Akseki de 2 adet olmak üzere 196 kaçağın daha yıkımını gerçekleştirdi. Böylece toplam da 654 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

ÖÇK ve SİT alanlarında 413 kaçak tespit edildi

Özel Çevre Koruma Alanları ve Doğal Sit Alanlarına yönelen bakanlık bu alanlarda da kaçak yapı tespitlerini sürdürüyor. İmar denetçilerinin arttırıldığı Antalya'da ekipler 413 kaçak yapı tespit etti. Tespit edilen 413 kaça yapının 266'sı Kaş'ta yer alıyor. ÖÇK ve Doğal Sitlerde; Kemer'de 49, Demre'de 40, Murat Paşa'da 17, Manavgat'ta 15, Serik'te 9, Konyaaltı'nda 2,, Döşeme altında 2, Alanya'da 8, Gazipaşa'da 3, Kumluca'da 2 olmak üzere bakanlık toplam 413 kaçağın yıkılması için ilgili belediyelere yazı gönderdi.

714 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi

Bakanlık, ÖÇK ve Doğal Sit Alanları dışında imar barışı başvurularını da incelemeye devam ediyor. Yapı Kayıt İptallerinde Kaş yine ilk sıra da yer alıyor. Kaşta bakanlık 272 yapı kayıt belgesini iptal etti. Kaş'ı 103 yapı kayıt iptali ile Kepez takip etti. Bakanlık ayrıca; Murat Paşa'da 61, Konyaaltı'nda 48, Aksu'da 45, Döşemealtı'nda 35, Alanya'da 55, Korkuteli'nde 4, Gazipaşa'da 1, Elmalı'da 3, Kumluca'da 21, Akseki'de 1, Gündoğmuş'da 6, Manavgatta17, Demre'de 2, Serik'te 17 ve Kemer'de 23 olmak üzere toplamda 714 Yapı Kayıt Belgesini iptal etti.

Kaçakların yarıdan fazlası Kaş'ta yer alıyor

Antalya'da en çok kaçak yapının tespit edildiği Kaş ve diğer ilçelerde bakanlık ilgili belediyeleri ivedilikle yıkımların yapılması için yazı gönderdi. Mevcut yasalara göre ilgili belediye yıkmaz ise, büyükşehir belediyesinin yıkımı yapması gerekiyor. Büyükşehir belediyesinin de yıkmaması halinde bakanlık valilik kanalı ile devreye girecek. Bakanlık ÖÇK ve Doğal Sit Alanlarında 413, İmar Barışı Kapsamında iptal edilen 714 kaçak Yapı Kayıt İptali ile birlikte toplam 1127 kaçak yapıyı daha yıkacak.

Antalya'da 654 yapı yıkıldı, 1127 kaçak yapı daha yıkılacak

Manavgat, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 654 yapı yıkıldı, 1127 kaçak yapı daha yıkılacak - Son Dakika

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