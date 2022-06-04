Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı

04.06.2022 12:18
Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı

Antalya'da 157 ekip ve 682 personelin katıldığı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 3 bin 696 kişi sorgulanarak arandığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

Antalya'da 157 ekip ve 682 personelin katıldığı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 3 bin 696 kişi sorgulanarak arandığı tespit edilen 12 kişi yakalandı. 167 araca 160 bin 873 TL cezai işlem uygulandı.

Turizm kenti Antalya'da genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde ş zamanlı olarak vatandaşların yoğunlukla bulundukları yerlerde üç aşamalı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-2022/2" gerçekleştirildi.

Toplam 157 ekip ve 682 personelin katıldığı uygulamada; 3 bin 696 kişi sorgulaması yapıldı. Arandığı tespit edilen 12 kişi yakalanarak, 1 bin 140 araç kontrol edilerek, 7 araç trafikten men edildi. 167 araca 160 bin 873 cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 22 park ve bahçe ile 88 metruk bina kontrol edildi. - ANTALYA

Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı
Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı
Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı
Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 682 personelin katılımı ile yapılan 'huzur' uygulamasında 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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