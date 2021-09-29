Antalya'da 7 bin 638 şişe sahte alkol ile 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 450 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi. Ayrıca, Manavgat KOM Grup Amirliği ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü işbirliğinde, Manavgat Ticaret Merkezi içerisindeki bir depoda 7 bin 638 şişe sahte TPDK bandrollü alkollü içecek ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ile yüklü miktarda sahte TPDK bandrollü alkollü içecek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin narkotik köpeği Pars'ın da katılımıyla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Mahmut A. isimli şahsın ikametinde yapılan arama da 11 paket halinde 450 gram metamfetamin maddesi, bin 385 TL, 535 euro, 12 dolar, bin 50 ruble ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Mahmut A. isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma" suçlarından adli işlem yapıldığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KOM ekipleri sahte bandrollü içki ele geçirdi

Manavgat KOM Grup Amirliği ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü işbirliğinde, gümrük kaçağı alkollü içki, sahte alkollü içki, sahte bandrol ve mükerrer bandrol kullanarak satış yapan grup veya şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manavgat Ticaret Merkezi içerisindeki bir depoda yapılan aramada; 7 bin 638 şişe sahte TPDK bandrollü alkollü içecek ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuları ile ilgili olarak Sinan Y. ve Turan Ş. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA