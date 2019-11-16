Son Dakika Haberleri: Antalya'da "7. Dijital Dönüşüm Zirvesi" başladı
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Antalya'da "7. Dijital Dönüşüm Zirvesi" başladı

6 saat önce

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Genel Başkanı Kemal Kaptaner, dijital dönüşüme ilişkin, "Ülkemizin dijital dönüşümünde biz de ekosistemin bir parçası olarak paydaş olmak istiyoruz.

Antalya'da

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Genel Başkanı Kemal Kaptaner, dijital dönüşüme ilişkin, "Ülkemizin dijital dönüşümünde biz de ekosistemin bir parçası olarak paydaş olmak istiyoruz." dedi.

Kaptaner, Alanya ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen "7. Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde, gündelik hayatta kullandıkları akıllı telefonlar ve iş yerlerindeki yüksek teknoloji cihazlardan yola çıkarak dijital dönüşümün içinde olduklarını söyledi.

Batıda ve teknolojinin ilerlediği ülkelerde üretilen birtakım cihazların, yazılımların kullanıldığında bir tüketici olunduğunu aktaran Kaptaner, Türkiye'de 80 milyonluk pazarın büyük markaların iştahını kabarttığını dile getirdi.

Kullanılan cihazların, yazılımların hayatın bir parçası olduğunu belirten Kaptaner, ülke olarak teknoloji ve yazılımda dijital dönüşümde üretici olarak söz sahibi olmak istediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Ülkemizin dijital dönüşümünde biz de ekosistemin bir parçası olarak paydaş olmak istiyoruz. Türkiye'de yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretiminde güzel örnekler ortaya konuluyor. Yerli ve milli teknolojiyle Türkiye'de üretim yapan bazı uluslararası yabancı markalar da yerli kabul ediliyor. Sanayicilerimizi, mühendislerimizi, gençlerimizi ve üniversitelerimizi teşvik ederek, her geçen gün daha fazla yerli ve milli teknolojinin üretilmesini destekliyoruz. Arzumuz yerli seferberlik adı altında başarılı örnekleri duyurmak. İki yıl önce başlattığımız 'Yerli üret yerli tüket' etkinliğine 'Yerli seferberlik' adını verdik. Bu kapsamda da 'Yerli üret, yerli tüket, gelsin yurduma bereket' diye bir slogan yarışması da düzenledik. Ülkemizde yerli teknolojinin gelişmesi için gerekli bütün çalışmaları yapacağız."

"Dijital dönüşüm" temalı zirveye, 26 şehirden 300'ün üzerinde birlik üyesi, akademisyen ve iş insanı katılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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