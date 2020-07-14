Antalya'da 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi - Son Dakika

Antalya'da 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu. Bu kapsamda Antalya'da 7 ilçe kaymakamının ve 1 vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi.

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Atama Kararlarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişikliklerde, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti.

Bu kapsamda Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu Antakya Kaymakamlığı'na, Finike Kaymakamı Ergün Baysal Ankara Nallıhan Kaymakamlığı'na, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci Trabzon Köprübaşı Kaymakamlığı'na, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun Çanakkale Vali Yardımcılığına, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk Adana Vali Yardımcılığına, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt Konya Vali Yardımcılığına, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgedek Erzurum Vali Yardımcılığına, Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat Çankırı Vali Yardımcılığına atandı.

Kararname ile Döşemealtı Kaymakamlığı'na Edirne Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Alanya Kaymakamlığı'na Karabük Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezler, Elmalı Kaymakamlığı'na Tunceli Cemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Kaş Kaymakamlığı'na Erzurum Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Finike Kaymakamlığı'na ise Şırnak İdil Kaymakamı Zafer Sağ atandı. Antalya Vali Yardımcılığı görevine de Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak atandı. Antalya Kepez Kaymakamlığına Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin atanırken, Kumluca Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz atandı. - ANTALYA

İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi - Son Dakika
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