Antalya'da 7 yavrusu bulunan köpek tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 7 tane yeni doğan yavrusu olan köpek tüfekle vurularak öldürüldü. Köpeğin kim ya da kimler tarafından vurulduğu bilinmezken, mahalle sakinleri ise yavruları sahiplenip yaşatmaya çalışıyor.



Olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi 4941 sokakta bulunan boşluk alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfek sesleri duyan mahalle sakinleri, ne olduğuna bakmak için boşluk alana geldi. Geldiklerinde 7 tane yavrusu olan dişi köpeği kanlar içinde yerde bulan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.



"2 el tüfek sesi duydum



Sabah saatlerinde köpeğin vurulduğu alanda, eşi ve çocuğuyla yürüyüş yapmak için geldiğini anlatan Gülçinayan Yılmaz, "Biz yürüyüş yaptığımız sırada bir köpeğin kayalıkların arasından çıktığını gördük. Biz de ardından buradan ayrıldık. Ayrıldıktan 15 dakika sonra 2 el tüfek sesi duydum. Çocuğumu eşime bırakıp koşa koşa buraya geldim. Gördüğüm manzara buydu. Güzeller güzeli köpek yerde kanlar içerisine yatıyordu. Saatlerdir burada bekliyoruz. Polisler geldi ve ne olduğumu sordu. Onlar da kanıt aradıklarını söyledi. Zabıtayı aradılar ve köpeği götürecekler" ifadelerini kullandı.



Yılmaz, 7 tane yavrunun annesiz kaldığını, şimdi ise onları yaşatmaya çalışacaklarını söyledi. - ANTALYA