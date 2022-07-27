Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 7 yıldır firari olup çeşitli illerde saklanan ve halen 4 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan, toplam 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K., Pınarlı Mahallesi'nde yakalandı. Operasyonda sahte kimlik gösteren şüpheliye ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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