40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı

27.07.2022 12:17
40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı

Antalya'da 7 yıldır aranan ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Antalya'da 7 yıldır aranan ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 7 yıldır firari olup çeşitli illerde saklanan ve halen 4 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan, toplam 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K., Pınarlı Mahallesi'nde yakalandı. Operasyonda sahte kimlik gösteren şüpheliye ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 12:18:02. #1.11#
SON DAKİKA: 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement