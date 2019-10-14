Son Dakika Haberleri: Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi

41 dakika önce

Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde, satışa hazır 739 adet sahte bandrollü rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Antalya'da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi, System.String[]

Konyaaltı ilçesinde yapılan denetimde, satışa hazır 739 adet sahte bandrollü rakı, votka ve viski ele geçirildi.


Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince Konyaaltı ilçesinde ortak denetim yapıldı. Denetimde satışa hazır 739 adet sahte bandrollü farklı cinslerde alkol geçirildi. Ele geçirilen alkollerden 5996 Sayılı Kanun kapsamında 5 adet numune alınarak, analiz için Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.


Söz konusu ürünlerin analiz sonuçları değerlendirildikten sonra ilgililere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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