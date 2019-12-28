Antalya'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da 79 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'dan haber alamayan yakınları eve geldi.
Kapıyı açan olmayınca yakınları, durumu polise bildirdi. Site görevlisiyle eve giren polis ekipleri, Dağıstanlı'yı banyoda hareketsiz şekilde gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dağıstanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağıstanlı'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Dağıstanlı'nın sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası olduğu öğrenildi.