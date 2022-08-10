Şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonda, tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak ve kasten yaralama gibi 8 ayrı suçtan aranan F.U. yakalandı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika

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