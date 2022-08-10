Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

10.08.2022 17:12
Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Antalya'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Antalya'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak ve kasten yaralama gibi 8 ayrı suçtan aranan F.U. yakalandı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da aranan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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