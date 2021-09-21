Antalya'da 8 derslikli Kur'an kursu açıldı - Son Dakika

Antalya'da 8 derslikli Kur'an kursu açıldı

Eğitim için gerekli teknolojik gereksinimleri karşılayan son derece modern kurs, 4-6 yaş gurubu ile yetişkinlere hizmet verecek

Vali Ersin Yazıcıoğlu: "Bu mekanda Allah'ın ilk emri yerine getirilecek"

ANTALYA - Antalya'da hayırserver vatandaşların desteğiyle yaptırılan 8 derslikli Müftü Kemal Uçkun 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Son derece modern ve teknolojik gereksinimleriyle dikkat çeken kurs binasında 2 derslik de yetişkinler için ayrıldı.

Kepez ilçesi Karşıyaka mahallesinde daha önce Karşıyaka Kur'an Kursu olarak hizmet veren 3 katlı bina, İl Müftülüğü, Diyanet Vakfı, Kepez Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle yenilenme sürecine girdi. İnşaat ve iç dekorasyonu yaklaşık 1,7 milyon liraya yenilenen bina, 4-6 yaş Kur'an Kursu olarak bugün hizmete açıldı. İsmi hayatını kaybeden eski Kepez İlçe Müftüsü Kemal Uçkun adı verilen kurs, 8 derslikten oluşuyor ve bunların 6'sı 4-6 yaş, 2'si ise yetişkinler için hizmet veriyor. Son derece modern ve eğitim için gerekli teknolojik gereksinimleri karşılayan 3 katlı kurs binasında ayrıca, minikler için 2 oyun sınıfı, masal köşesi ile 2 mutfak ve yemekhane, toplantı, etkinlik salonları, yönetici ve öğretmenler odası bulunuyor.

"Bu mekanda Allah'ın ilk emri yerine getirilecek"

Kur'an tilaveti ve miniklerin gösterisiyle başlayan Kur'an Kursu'nun açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanlığının en başyapıt sayılacak hizmetlerinden bir tanesinin 4-6 yaş gurubu için açılan Kur'an kursları olduğunu söyledi. Türkiye'nin genelinde bu kursların açıldığını anımsatan Yazıcı, "Bu gruba yönelik tüm çalışmalar Kepez başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde yapılmaya gayret ediliyor ama gördüğüm ve bildiğim kadarıyla bu hizmet burada baya bir ileri düzeye çıkmış. Bu işe gayret gösteren, emeğini koyan, zamanını harcayan, bu işi ideal edilip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Rabbimizin ilk emri oku. Dolayısıyla bu mekanda Allah'ın ilk emri yerine getirilecek. Bundan daha büyük bir onur, büyük bir gurur herhalde olmaz" dedi.

"Dünyada yaşayan canlıların en kıymetlileri size emanet"

Konuşmasında Kur'an Kursu öğreticilerine de seslenen Vali Yazıcı, "Hocalarım, dünyanın en kıymetli varlıkları size teslim. Burada annelerimizin uğruna canını vereceği tek canlı, evlatları. ve onlar bize teslim. Bu dünyanın en kıymetli varlığına, annelerini üzecek, babalarını üzecek şekilde lütfen davranmayınız. Bu en kıymetli varlıklarımıza, yüce dinimizin öğretilerini, güzelliklerini, kurallarını en güzel şekilde öğretiniz. Ama biliniz ki, bu dünyada yaşayan canlıların en kıymetlileri size emanet" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da, kurstaki çocukların oyunlar eşliğinde Kur'an eğitimini almaları, ahlaki görevleri öğrenmeleri ve tüm insanlara ve hayvanlara merhameti öğrenmelerinin gelecekte merhametli, vicdanlı nesiller yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

"Kemal Uçkun dini hizmetleri bambaşka bir seviyeye çıkarmak istiyordu"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, kursa ismi verilen merhum Müftü Kemal Uçkun'un, dini hizmetleri bambaşka bir seviyeye taşımak için elinden gelen her türlü gayreti ortaya koyan birisi olduğunu söyledi. Tütüncü, "Onun için iki şey önemliydi hayatında. Hayır sahiplerini bir araya getirip yeni camiler yapmak, Kur'an kursları yapmak. Bir de yavrularımıza en güzel şekilde dini eğitimi verip, düşünen bir nesil yetişmesini sağlamaktı. Arzu ederim ki Rabbim bu güzel hizmetlerinin her birisini onun kabrinde yoldaş eylesin" diye konuştu

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Vali Yazıcı ve beraberindekiler, binayı inceleyip kursta eğitim alacak öğrencileri ziyaret etti.