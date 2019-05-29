Son Dakika Haberleri: Antalya'da 8 evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da 8 evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

1 saat önce

Antalya'da, çeşitli mahallelerdeki 8 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da 8 evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]
Antalya'da, çeşitli mahallelerdeki 8 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenigün, Cumhuriyet, Yüksekalan, Güvenlik, Zerdalilik, Emek ve Deniz mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında, M.Ç. ve F.Ş'nin 8 ayrı evden hırsızlık yaptığını tespit etti. Zanlılar, çalıntı eşyaları satmak istedikleri sırada ekipler tarafından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Evlerden çalınan cep telefonları ve diğer eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:56 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 8 evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]