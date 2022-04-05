Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

05.04.2022 17:18
Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Alanya'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli uygulama noktasında yakalandı.

Alanya'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli uygulama noktasında yakalandı.

Alanya İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde gizlendiği tespit edilen K.D'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında K.D'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kabul etme suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Amasya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı Amasya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı

Asayiş Büro, Uyuşturucu, Hisarcık, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement