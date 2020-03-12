Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili kocası ile eski eşi ve arkadaşı yakalandı.

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili kocası ile eski eşi ve arkadaşı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2012'de Hatice B'nin ortadan kaybolmasına ilişkin yeniden çalışma başlattı.

Hatice B'nin eşi Bekir B. takibe alındı. Beş ay süren çalışmanın ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, Bekir B'yi Finike ilçesinde, eski eşi M.T. ile arkadaşı S.D'yi Denizli'de gözaltına aldı.

Ekipler, suçlarını itiraf eden şüphelilerin gösterdiği Kumluca ilçesi Turizm Caddesi'ndeki alanda Hatice B'nin cesedine ulaşmak için çalışmaya başladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.T. ve S.D, adliyeye sevk edildi. Bekir B'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Hatice Çarpar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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