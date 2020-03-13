Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi - Son Dakika

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi

6 saat önce

Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi, System.String[]

Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından M.T, S.D. ve Bekir B, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.


Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan Hatice B'nin öldürülüp gömülmesiyle ilgili dün, kocası Bekir B. ile eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D, yakalanmış, suçlarını itiraf eden zanlıların gösterdiği Kumluca ilçesi Turizm Caddesi'ndeki alanda Hatice B'nin cesedine ulaşmak için çalışma başlatılmıştı.

Hatice Çarpar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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