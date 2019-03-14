Son Dakika Haberleri: Antalya'da 813 Polisle 'Huzur Akdeniz' Uygulaması

Antalya'da 813 Polisle 'Huzur Akdeniz' Uygulaması

1 saat önce

Antalya il genelinde 813 polisle 'Huzur Akdeniz' uygulaması yapıldı.

Antalya'da 813 Polisle 'Huzur Akdeniz' Uygulaması, System.String[]
Antalya il genelinde 813 polisle 'Huzur Akdeniz' uygulaması yapıldı. Uygulamada 6 bin 472 kişi sorgusunun yanı sıra, bin 333 araç sorgusunda 52 araca 33 bin 656 lira para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü dün akşam ve gece saatlerinde il geneli 'Huzur Akdeniz' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinde de personel takviyesi yapılarak toplamda 813 personel, 163 ekip, bir deniz aracı, bir helikopter ve 4 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş/çıkışları ve şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 35 sabit uygulama noktası ile 284 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda, 6 bin 472 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 27 kişi yakalanırken, 2 şahsa adli ve idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Uygulamada, bin 333 araç kontrol edilerek, 52 araca da 33 bin 656 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

273 işyerini kontrol eden ekipler, bir işletmeye de cezai işlem uyguladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Akdeniz, Huzur, Antalya, 3. Sayfa
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