Antalya'da 82 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 82 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Antalya'da 82 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı

6 saat önce

Antalya'da uygunsuz koşullarda gıda üretimi yapıp satan işletmelere göz açtırılmıyor.

Antalya'da 82 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı, System.String[]

Antalya'da uygunsuz koşullarda gıda üretimi yapıp satan işletmelere göz açtırılmıyor. Ocak ayının başından bugüne kadar il genelinde 227 gıda kontrol görevlisi ile sürdürülen denetimlerde şimdiye kadar 9 bin 459 işletme denetlendi.


Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gıda denetimlerini mevzuata uygun ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Antalya'da 19 ilçede gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri tek tek denetleniyor. Denetimlerde numuneler alınarak analiz ediliyor. Yapılan 9 bin 459 denetim sonucunda 8 bin 995 gıda numunesinden olumlu, 464'ü olumsuz sonuç alındı. 82 işletmeye idari para cezası uygulanırken, bir işletmeye faaliyetten men cezası verildi, bir işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ekmeğini taştan çıkarıyor" sözü Zonguldak'ın Velidağ köyünde gerçek oldu
2020'nin Ocak ayında 163 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu Son Dakika: 2019 Aralık ayında işsiz sayısı 4 milyon 394 bin oldu Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Son Dakika Haberleri
18:16 AK Parti Bala 7. Olağan Kongresi
18:16 BURDUR 'Eşekli Dostoyevski' heybesine doldurduğu kırtasiye malzemelerini çocuklara ulaştırıyor-2
18:16 KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti
18:15 Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
18:15 İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:22:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 82 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]