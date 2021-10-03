Antalya'da 877 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 877 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 877 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurma suçundan 1888 lira idari ceza uygulandı.