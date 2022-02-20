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Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

20.02.2022 17:07

- Antalya'nın Kaş ilçesinde İtalya'ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınan tekneye jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

- Antalya'nın Kaş ilçesinde İtalya'ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınan tekneye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 88 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

MVHADID isimli teknenin İtalya'ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı destekli operasyonda 73 Afganistan uyruklu, 10 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu, 1 Mısır uyruklu, 1 İran uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada MVHADID isimli teknenin Patara plajı açıklarında düzensiz göçmenleri almak için beklediği tespit edildi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordine kurularak tekne kaptanı Ş.K. ve K.B.T. isimli şahıslar yakalandı.

Olayla ilgili şüpheli Ş.K. ve K.B.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

(İHA)

Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

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Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket Son 5 yılda trafik cezası yemeyen ve kazaya karışmayan sürücülere plaket Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Hisarcık, Jandarma, Antalya, İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 88 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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