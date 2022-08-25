Antalya'da 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar - Son Dakika
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Antalya'da 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar

25.08.2022 22:15
Antalya'da 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar

Antalya'da 9 aylık bebek bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önüne bırakılmış halde bulundu.

Antalya'da 9 aylık bebek bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önüne bırakılmış halde bulundu. Bebek arabasına bırakılan poşetten mama, oyuncak ve aşı kartı çıkan bebeğin, sağlık durumunun iyi oldu öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerindeki müstakil bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağlama sesleri duyan Mehmet Dinçer (74), bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti. Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu. Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin, bebeğin ailesine ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Bebek, Kepez, Aşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar - Son Dakika
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