Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir otelin deposunda yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.