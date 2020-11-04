Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi. Bir zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.
- Kaynak: AA
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