Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ekibiyle arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ekibiyle arama çalışmaları devam ediyor

20.07.2022 16:10

Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ekibiyle arama çalışmaları devam ediyor 9 gündür aranan yaşlı kadın için dalgıçlar da devreye girdi, ailenin endişeli ekleyişi sürüyor Kayıp kadının kızı: "Ölüsünü bulsak ona da razıyız" Antalya'nın Akseki ilçesi...

Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ekibiyle arama çalışmaları devam ediyor

9 gündür aranan yaşlı kadın için dalgıçlar da devreye girdi, ailenin endişeli ekleyişi sürüyor

Kayıp kadının kızı: "Ölüsünü bulsak ona da razıyız"

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 9 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ederken karada aramadık yer bırakılmayan bölgede dalgıçlar da devreye girdi. JAK, JASAT ve komando timlerinin yanında arama çalışmalarına İl Jandarma kadın ve çocuk kısım ekipleri de destek veriyor.

Akseki ilçesinde geçtiğimiz salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiden döndüğünde eşi Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve eşinin mahallede gidebileceği yerleri arayan Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi. Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olan kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, ilk gün bölgede 4 Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 1 Komando Timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği ile arama çalışması başlattı.

Miyase Erdoğan'ın şeker hastalığının yanı sıra felçli olduğu ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilirken, 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 Komando Timi, iz takip ve arama kurtarma köpeği unsurları, 1 Jandarma Trafik Timi, JASAT Timinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip ve yaklaşık 40 vatandaş ile kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor. Ekipler mahallede bulunan boş kuyuları, çevrede bulunan göletleri dalgıçlar ile yoğun şekilde devam ediyor.

Kız kardeşi Hediye Güven, ablası Miyase Erdoğan'ın kayıp olduğu günden bu yana bekleyişlerinin sürdüğünü söyledi. Güven, "Kendim Manavgat ilçesinde oturuyorum. Ablamın kayıp olduğunu öğrenir öğrenmez köyümüze geldik. Kaybolmasının üzerinden 9 gün geçti. 9 gündür Jandarma ve köylülerimiz arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Halen kendisine ulaşılamadı. Aranmadık yer kalmadı. Ölüsünü bulsak ona da razıyız. Ne ölüsüne ne de dirisine rastlanıldı. Bekliyoruz" diye konuştu.

Miyase Erdoğan'ın oğlu Sadık Erdoğan ise kendisinin İstanbul'da oturduğunu ve bayram dolayısı ile annesinin ve babasının yanına geldiklerini söyledi. Erdoğan," Bayram ziyareti için bayramın birinci günü İstanbul'dan geldik. Bayramın 4. Günü sabahı annem ile babam namaz kılmak için kalkmışlar. Babam daha sonra bahçeye gitmek için evden çıkmış. O esnada annem de evden çıkmış. Yolda bir komşumuz annemi görmüş. Kendisine eve dön teyze gitme demiş. Annem gezip geleceğim demiş. Komşumuz kız kardeşime annemin gittiğini söylemiş ve annemi aramaya başladık ama ulaşamadık. Daha sonra köyüler herkes aradık. Jandarmaya haber verdik. 9 gündür arıyoruz. Devamlı olarak Jandarma aramalarını sürdürüyor. Sonuca gidemedik. Jandarma 9 gündür elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz sabırla bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ekibiyle arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 9 gündür kayıp olan Miyase nine için 40 kişilik jandarma ekibiyle arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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