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Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi - Son Dakika

Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi

26.07.2021 13:25

Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi Kente 16-25 Temmuz tarihleri arasında iç ve dış hatlara 3 bin 818 uçakla 706 bin 874 yolcu iniş yaptı Ocak ayından bugüne ise iç ve dış hatlara 24 bin 476 uçakla gelen yolcu sayısı 3 milyon 951 bin 891 olarak kayıtlara geçti Sadece turistlerde 3 milyon...

Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi

Kente 16-25 Temmuz tarihleri arasında iç ve dış hatlara 3 bin 818 uçakla 706 bin 874 yolcu iniş yaptı

Ocak ayından bugüne ise iç ve dış hatlara 24 bin 476 uçakla gelen yolcu sayısı 3 milyon 951 bin 891 olarak kayıtlara geçti

Sadece turistlerde 3 milyon 24 bin 843 rakamını yakalayan Antalya, geçen yıla oranla yüzde 335 artış sağladı

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'ya, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında, iç hatlara 684 uçakla 111 bin 199, dış hatlara ise 3 bin 134 uçakla 595 bin 675 olmak üzere toplam 706 bin 874 yolcu iniş gerçekleştirdi. Kente 2021 yılı ocak ayından bugüne kadar ise toplam 24 bin 476 uçakla 3 milyon 951 bin 891 yerli ve yabancı yolcu geldi. 2021 yılı bugün itibariyle sadece turistlerde 3 milyon 24 bin 843 rakamını yakalayan Antalya, geçen yıla oranla yüzde 335 artış sağladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı ortaya çıktı. Bayramdan günler öncesi rezervasyonların dolduğu, 5 yıldızlı oteller ve konaklama merkezlerinin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı kent, bayramda adeta yerli ve yabancı tatilci akınına uğradı. 16-25 Temmuz tarihleri arasında Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne 684 uçakla 111 bin 199 yolcu iniş yaptı. Yine aynı tarihlerde dış hatlar terminaline de 3 bin 134 uçakla 595 bin 675 yolcu geldi. 9 günlük tarihte toplam gelen yolcu sayısı ise 706 bin 874 yolcu olarak kayıtlara geçti.

25 günde yarım milyondan fazla Rus turist geldi

Dış hatlarda en çok gelen turistler ise her zamanki gibi Rus turistler oldu. Temmuz ayı henüz daha bitmemişken, yarım milyondan fazla Rus turist Antalya'yı ziyaret etti. 1 - 25 Temmuz arası Rusya'dan Antalya'ya gelen uçak sayısı 2 bin 093 olurken bu uçuşlarla 547 bin133 Rus turist geldi. Bayram tatilinde ise Rusya'dan 860 uçağın iniş yaptığı terminale 215 bin 264 turist giriş yaptı.

4 milyon yolcuya yaklaştı

Öte yandan, Ocak ayından bugüne iç hatlar terminaline 7 bin 708 uçak, dış hatlara ise 16 bin 768 uçak olmak üzere toplam 24 bin 476 uçak iniş gerçekleştirdi. Bu uçaklardan, iç hatlara 1 milyon 75 bin 821, dış hatlara da 2 milyon 876 bin 70 yolcu olmak üzere toplam 3 milyon 951 bin 891 yolcu geldi.

Geçen yıla oranla yüzde 335 arttı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ise kente gelen yabancı turist sayısı 3 milyonu geçti. Ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 24 bin 843 olurken bunların yüzde 48'i Temmuz ayında şehri ziyaret etti. Alınan verilere göre; Ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 arttı.

Turistlerin yüzde 50'ye yakın kısmı Temmuz ayında geldi

Özellikle Temmuz ayında yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da yılbaşından bu yana gelen turistlerin yüzde 48,7'si temmuz ayında geldi. 2020 yılı Temmuz ayının ilk 25 günü itibariyle 164 bin 697 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da 2021 yılı Temmuz ayının ilk 25 gününde 1 milyon 474 bin 172 turist ziyaret etti.

Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi
Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi

Kurban Bayramı, Antalya, turist, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 9 günlük bayram tatili bereketi - Son Dakika Ekonomi


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