Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

17.05.2022 11:27
Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği derede boğuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği derede boğuldu.

Ali İhsan Okudan, iki arkadaşıyla Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki Koducak deresine yüzmeye gitti. Çocuğun girdiği yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu ailelerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada dereye gelen çocuğun yakınları, Okudan'ı sudan çıkardı.

Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından aileye teslim edilen cenaze, Töngüşlü Mezarlığı'na defnedildi.

Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu
Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu
Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

YORUMLAR
500
PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı PKK'lı terörist yakalanıp, tutuklandıı Geri manevra yapan beton mikseri devrildi Geri manevra yapan beton mikseri devrildi Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı
Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement