Antalya'da 90 metre uzunluğunda lüks yatlar üretilecek - Son Dakika

Yaklaşık 20 yılda satış değeri 1,2 milyar dolara ulaşan 460 yat üretildiği bildirilen Antalya Serbest Bölge, gemi asansörü yatırımı ile 90 metre uzunluğunda 2 bin ton ağırlığındaki yatları da üretebilecek.

Lüks yat üretiminde dünya markası haline gelen bölgede, daha fazla yat üretilip, bakım ve onarımının yapılması amacıyla yeni yatırımlar için çalışmalar başladı.

Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırım AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede üretilen büyük boy yatların daha rahat denize indirilmesi ve bakım, onarım için gelen yatların da karaya çekilmesi için travellift (tekneleri suda kaldırmak ve rıhtımda taşımak için kullanılan vinç) alım sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Vincin gelecek yıl şubatta faaliyete başlayacağını belirten Gürses, bunun bölge için önemli bir yatırım olduğunu aktardı. Bu yatırımın dışında rıhtımda shipliftin (gemi asansörü) de gelecek yıl mayısta hizmete gireceğini aktaran Gürses, bu yatırımlarla 90 metre uzunluğunda ve 2 bin tona kadar yat üretiminin gerçekleştirilebileceğini ve bakım onarım için bölgeye gelebileceğini bildirdi. Gürses, şu anda 65 metre uzunluğuna kadar lüks yatların yapılabildiğini söyledi.

"Türkiye'de ilk, dünyada sayılı merkezlerden biri olacağız"

Tersanedeki firmaların da bu yatırımlara göre yapılarını iyileştirmeye başladıklarını dile getiren Gürses, şunları söyledi:

"560 ton kaldırma kapasiteli travellift (tekneleri suda kaldırma vinçi) ve 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımları ile Türkiye'de ilk, dünyada sayılı yat üretim ve bakım merkezlerinden biri olacağız. Yatırımlar tamamlandığında bölge hem ülke ekonomisine ciddi anlamda katma değer kazandıracak hem de istihdam oluşturacak. Özellikle Akdeniz çanağında bakım ve onarım için onlarca tekne var. Tekne sahipleri en modern sistemlere sahip, firmalarla iç içe olan bizi tercih edecektir."

Bugüne kadar 114 teknenin bakım ve onarımının yapıldığını anlatan Gürses, tersanede bakım ve onarımı devam eden 18 tekne bulunduğuna işaret etti. Bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Gürses, bu alanda geri dönüşümlerin daha hızlı olduğunu vurguladı.

Turizme pozitif katkı sunacak

Gürses, yatırımların Antalya turizmine de katkı sağlayacağına dikkati çekti. Tekne ve yat sahiplerinin gelir seviyesinin yüksek olduğunu kaydeden Gürses, "Yatının, teknelerinin bakım ve onarımını Antalya'da yaptıran kişi, aynı zamanda burada konaklayacaktır, turizm tesislerinde golf oynayacaktır, tatil yapacaktır. Bu da ciddi anlamda katma değer oluşturacaktır." diye konuştu.