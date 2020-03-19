Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı

6 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.

Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.

Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye" ışıklandırması yapıldı.

Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Şarkıcı Güliz Ayla, Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı         
10:34
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 04:53:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]