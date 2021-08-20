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Antalya'da 90 metrelik gemi siparişleri alınmaya başlandı - Son Dakika

Antalya'da 90 metrelik gemi siparişleri alınmaya başlandı

20.08.2021 11:32
Antalya'da 90 metrelik gemi siparişleri alınmaya başlandı, System.String[]

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar, hizmete giren 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımıyla 90 metre boyundaki gemiler için de sipariş almaya başladı.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar, hizmete giren 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımıyla 90 metre boyundaki gemiler için de sipariş almaya başladı.

Yat üretiminde söz sahibi Hollanda ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye 70 metreye kadar lüks yat ihraç eden Antalya'daki yerli ve yabancı firmalar, bölgeye yapılan yeni rıhtımla kapasitelerini artırdı.

Kraliyet ailelerinin, sanat, spor, iş dünyasının ünlü isimlerinin taleplerini karşılayan firmalar, mayısta faaliyete geçen 560 ton kaldırma kapasiteli vinç ve geçen ay hizmete giren gemi asansörü yatırımlarıyla 2 bin ton ağırlığında ve 90 metre boyundaki siparişleri de kabul etmeye başladı.

Rıhtım yatırımı, yat sektörünün önünü açtı

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, Antalya Serbest Bölge'de yat sektöründe faaliyet gösteren 21'i yabancı sermayeli 48 firma bulunduğunu söyledi.

Bölgede ilk yat üretiminin 2000 yılında bir firmayla başladığını, aynı yıl içinde firma sayısının 3'e çıktığını belirten Gürses, 21 yılda bölgeye gerek yat siparişi gerekse yatırım yapacak firmaların ilgisinin artığını dile getirdi.

Hem firma sayısının arttığını hem de üretilen gemi boyutlarının büyüdüğünü ifade eden Gürses, "Bölgede 50 metreye kadar yatlara hizmet verebiliyorduk. 60-70 metrelik yatlar için de talepler gelmeye başladı. Bu boyutlarda da üretimler yapıldı ancak taşımada sıkıntılar yaşandı. Ağır maliyetler oluştu." dedi.

Firmalarla yaptıkları istişareler sonunda gerek vinç gerekse taşıma asansörü konusunda kapasiteyi artırma kararı aldıklarını aktaran Gürses, yaklaşık 3 yıldır çalıştıkları projeyi bu yıl tamamladıklarını bildirdi.

Önce 560 ton kaldırma kapasiteli travellifti (tekneleri suda kaldırma vinci) hizmete soktuklarını dile getiren Gürses, vinç yardımıyla büyük gemileri kolaylıkla denize indirip, çıkarabildiklerini, bakım ve onarım merkezine taşıyabildiklerini belirtti.

Yatırım programında yer alan 2 bin ton kaldırma kapasiteli shipliftin inşaatının da haziranda tamamlandığını ve asansörün geçen ay hizmete girdiğini söyleyen Gürses, şöyle konuştu:

"Dünyada yat bakım onarım merkezlerinde kullanılan en modern sistem. Türkiye'de ilk. Shipliftin taşıma kapasitesi 2 bin ton, çok ciddi bir kapasite. Bununla 90 metreye kadar olan yatları kolaylıkla denize indirme imkanına sahibiz. Denizden direkt bölgemize gelen tekneleri alıp, bakım ve onarım merkezine taşıyacak, üretilen yatları denize indirecek modern bir rıhtıma kavuştuk. Bu yatırım sadece üretim için değil, bakım ve onarım için de bölgeye çok ciddi istihdam ve döviz kazandıracak."

Yat sektöründe dünya devleriyle yarışıyor

Yat üretiminde Türkiye'nin İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada yer almasında Antalya Serbest Bölge'nin önemli rolü olduğuna işaret eden Gürses, bölgenin rıhtım yatırımları, altyapısı, iklim koşullarıyla cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yatırımların faaliyete geçmesiyle bölgeye ilginin arttığını, daha önce yer sıkıntısı nedeniyle talepleri karşılayamadıklarını anlatan Gürses, "Şu anda mevcut yerimiz kadar daha bir alanımız olsa onu bile doldurma kapasitesine sahibiz. Hemen hemen her ülkeden yatırım talebi var. Mevcut firmalarımız için yer sorununu aşmak amacıyla açık alanda da bir mekan oluşturduk." dedi.

Gürses, rıhtımdaki altyapının daha da güçlenmesiyle mevcut firmaların kendi alanlarını genişletmeye başladığını, bazı firmaların da yurt dışındaki alanlarını kapatıp, Antalya'daki yerini artırdığını kaydetti.

Hollanda, Antalya, Yatırım, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 90 metrelik gemi siparişleri alınmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


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