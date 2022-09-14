Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı

14.09.2022 14:49
Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı

Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da 90 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma timleri ile Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 90 suç kaydı bulunan ve hakkında 24 yıl 2 ay arama kaydı bulunan M.Ö.D'nin Konyaaltı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Araştırma, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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