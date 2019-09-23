Son Dakika Haberleri: Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı - aktuel
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Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı - aktuel

42 dakika önce

Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı - AKTUEL.

Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı - aktuel, System.String[]

Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı - AKTUEL

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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